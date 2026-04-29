Киеву всё же придётся проглотить горькую пилюлю: цена билета в Евросоюз

Украине придется юридически закрепить потерю территорий для вступления в Евросоюз, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. О политических конфликтах внутри ЕС и будущем украинских границ эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Европейские лидеры начинают осознавать: юридическое оформление потери территорий Украиной неизбежно. Если раньше в Берлине об этом боялись даже шептаться, то теперь Фридрих Мерц своими заявлениями фактически обнуляет воинственную риторику Урсулы фон дер Ляйен.

"Предполагается, что война закончится, что будет подписан какой-то мирный договор. Что территории официально перейдут под юрисдикцию России", — отметил Владимир Оленченко.

Только после этого Киеву может открыться гипотетический путь в ЕС. Однако Брюссель рискует получить в свои ряды гремучую смесь. Украина и Польша экономически и социально сопоставимы, что делает их прямыми конкурентами за дотации и влияние.

"Если, скажем, Украина каким-то образом будет объявлена частью Евросоюза, то неизбежен конфликт между Украиной и Польшей. И на границах с Германией может родиться этакое псевдо государство, объединённое каким-то образом", — считает Владимир Оленченко.

Польша в этом тандеме явно метит на роль "второго лидера" Европы, способного противостоять Германии.

Внутри самого Евросоюза назревает бунт тяжеловесов. Пока политики из малых стран в Еврокомиссии пытаются диктовать волю Парижу и Риму, реальные лидеры Европы начинают раздражаться. По мнению эксперта, нынешняя верхушка ЕС состоит из людей, которые не являются политическими тяжеловесами, но пытаются указывать Германии, что ей делать. Это создает напряженность, которая вряд ли разрешится в пользу нынешнего состава Еврокомиссии.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
