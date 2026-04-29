Призрак первой жены: почему попытка стереть прошлое мужа превращает дом в зону боевых действий

Игнорирование статуса второй жены запускает разрушительные процессы в семье, предупредила семейный психолог, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова. О "законах" порядка в повторных браках эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Семья — это не просто люди под одной крышей, а механизм, который работает по своим чертежам. Если мужчина идет в загс второй раз, важно помнить: новая супруга — именно вторая, а не первая. Попытка переписать историю и сделать вид, что прошлого не было, превращает дом в зону бесконечных конфликтов.

"Потому что если этот порядок не соблюдается, то тогда в системе начинаются такие определённые психодинамики. Эти психодинамики очень сильны, они закручивают семью", — отметила Ольга Коновалова.

На деле этот сбой проявляется в вечном недовольстве и ругани на пустом месте. Часто вторая жена пытается запретить мужу общаться с детьми от первого брака, считая, что теперь "семья здесь". Но отец всегда остается отцом. Если не признавать за ребенком и бывшей женой их законное место в прошлом, система начнет "искрить" и бить током по нынешним отношениям.

