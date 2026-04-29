Культурный код не стереть: почему в соседних странах продолжают говорить по-русски

Российское влияние в странах ближнего зарубежья сохраняется через культурные и образовательные коды, несмотря на политические маневры местных властей, считает заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. О важности работы Россотрудничества и необходимости прямого диалога с референтными группами эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

В том же Азербайджане элита продолжает использовать русский язык как основной инструмент общения и обучения своих детей. Это мощнейший индикатор влияния, который сохраняется даже во времена геополитических споров.

"Языком азербайджанской элиты является русский язык, а ему нужно где-то учить детей, внуков и так далее. И это делает вот российская мягкая сила", — отметил Иосиф Дискин.

Ситуация в Армении выглядит острее из-за позиции руководства страны, однако эксперт призывает смотреть глубже официальных заявлений Никола Пашиняна. В армянском обществе живы жесткие, но честные формулировки о том, что отказ от союза с Россией обернется для региона катастрофой. При этом претензии к Москве по поводу Нагорного Карабаха несостоятельны: Ереван сам не признал эту территорию своей, что сделало вмешательство ОДКБ юридически невозможным.

"И так всё это нужно объяснять точно так же, как нужно объяснять существо специальной военной операции", — подчеркнул спикер.

Опыт поездок за границу показывает, что в мире есть запрос на правду о защите Донбасса. Например, в Египте сильны пророссийские настроения, но людям не хватает аргументированных фактов о том, что СВО стала ответом на многолетние пытки патриотов и обстрелы мирных городов. Информационная война продолжается, и победить в ней можно только через личные контакты.

"Россотрудничество должно просто разговаривать с теми, кто является референтными группами для властей", — подытожил Иосиф Дискин.

Полная запись программы с Иосифом Дискиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.