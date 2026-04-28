Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове

Давление на Приднестровье стало логичным продолжением многолетней информационной кампании, направленной на дискредитацию региона под предлогом борьбы с якобы отсутствующей демократией, отметил политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. О методах гибридной войны и попытках сломить республику эксперт подробно рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Юрий Селиванов подчеркнул, что республика уже много лет находится в состоянии тотальной круговой экономической блокады. Опыт работы в регионе в качестве корреспондента позволяет эксперту утверждать, что даже спустя десятилетия после завершения активных боевых действий давление на республику не прекращается. Однако, несмотря на все ограничения, приднестровцы продолжают демонстрировать стойкость и способность к выживанию.

"И вот они с тех пор ее давят, блокируют экономически, но приднестровцы каким-то образом, ну, так или иначе умудряются существовать, выживать. И у меня нет такого ощущения, что вот на этот раз мир этой блокады со стороны Молдовы, которые, если честно сказать, не очень благополучны в экономическом отношении, приведут к каким-то более весомым результатам. Ну а что они могут сделать?", — задается вопросом Юрий Селиванов.

Эксперт уверен, что экономические рычаги Кишинева крайне ограничены, так как любые радикальные действия ударят по самой Молдове. Например, попытка перекрыть газ, который идет на Молдавскую ГРЭС, обернется для молдавской стороны энергетическим коллапсом.

"То есть вот такие вот меры давления и требуют там еще какие-то финансовые налоги. Оно не приведет к каким-то радикальным результатам. Поэтому на повестке дня сейчас вопрос силового подавления Приднестровья", — резюмировал Юрий Селиванов.

Полная запись программы с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.