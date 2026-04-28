Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия

Терроризм против российской инфраструктуры идёт параллельно с западными санкциями, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. Об использовании Украиной санкционных списков как карты для атак эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Владимир Оленченко обратил внимание на закономерность: объекты, по которым наносятся удары, зачастую оказываются под запретом для импорта в Европу после введения очередного санкционного пакета. В качестве примера эксперт привел ситуацию с заводом по производству аммиака в Коми.

"Совпадений нет. Таких совпадений: каждая вторая санкция и каждая вторая террористические акции совпадают по своим объектам. И я думаю, что над этим стоит задуматься, как предъявить, ну, скажем, претензии Евросоюзу за такое науськивание", — считает Владимир Оленченко.

По мнению спикера, это свидетельствует о глубокой вовлеченности западных элит в планирование диверсий. Эксперт подчеркнул, что наличие на территории ЕС производств боевых беспилотников для Украины создает новые юридические реалии. Маркировка и заводские данные таких аппаратов открывают для России законные основания наносить ответные удары по местам их происхождения.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
