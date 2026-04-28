Функция добытчика превращает отца в призрака: как рождается пугающее безразличие к детям

Желание мужчины полностью оборвать связи с прошлой семьей часто продиктовано попыткой стереть все воспоминания и начать жизнь заново, считает семейный психолог, доцент Высшей школы психологического консультирования Ольга Коновалова. О причинах психологического отчуждения отца от ребенка эксперт рассказала в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Механизм формирования родительской привязанности у мужчин и женщин работает по-разному. Если мать естественным путем включает ребёнка в свой эмоциональный контур через постоянный уход и заботу, то у отца процесс становления часто зависит от степени вовлеченности в воспитание. Когда мужчина годами находится на периферии жизни семьи, выполняя лишь функцию добытчика, прочной нейрохимической и эмоциональной связи с детьми не возникает.

"Здесь может быть несколько причин. Первая причина связана с тем, что это желание обнулиться, то есть оборвать целиком и полностью связь, сказать, что всё из разряда, всё, что до этого было, — это была ошибка", — отметила Ольга Коновалова.

В результате такого дистанцирования после развода мужчина не чувствует утраты, так как база для привязанности не была заложена.

"То есть происходит ещё и внутреннее обесценивание себя, своего значения в жизни ребёнка, что оно не такое и значимое, например, как мать для ребёнка. И поэтому в этом обесценивании это может рассматриваться, что ничего страшного не произошло", — пояснила Ольга Коновалова.

Полная запись программы с Ольгой Коноваловой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
