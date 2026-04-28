Смена верхушки в Россотрудничестве: почему подход Примакова не выжил в эпоху санкций

Смена руководства Россотрудничества продиктована необходимостью глубокой трансформации ведомства под актуальные внешнеполитические вызовы, отметил политический эксперт, доктор экономических наук, заместитель председателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин. Об обстоятельствах кадровых перестановок и итогах работы ведомства специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Работа Евгения Примакова на посту руководителя Россотрудничества совпала с периодом серьезной геополитической турбулентности. С самого начала деятельности ведомству потребовалась полная перестройка стратегических приоритетов.

"Когда он пришел в Россотрудничество, нужно было менять все стратегические приоритеты", — пояснил Иосиф Дискин.

По словам эксперта, основная деятельность организации ранее была сосредоточена на взаимодействии с европейскими странами, однако после введения западных санкций и закрытия российских центров акценты сместились на новые направления. Особое значение приобрела работа со странами БРИКС, где Россия утвердилась в роли концептуального лидера.

"Нужно было, чтобы в странах БРИКС формировались слои, по крайней мере, круги тех, кто понимал усилия России", — отметил Иосиф Дискин.

Помимо укрепления позиций в союзе БРИКС ведомство сосредоточилось на реанимации гуманитарного присутствия в Средней Азии. Значительный вклад в формирование этого фундамента внесли совместные усилия государства и крупного бизнеса.

"И Примаков оказался вовлечён, как я себе понимаю, в вещи, которые он был обязан делать. Но вряд ли соответствовали его творческим ориентирам, его стратегическим ориентирам", — сказал Иосиф Дискин.

Полная запись программы с Иосифом Дискиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Ловушка для Кишинёва: почему экономическое давление на Приднестровье угрожает самой Молдове
Аммиак в Коми и тайные списки: кто на самом деле наводит дроны на российские предприятия
Функция добытчика превращает отца в призрака: как рождается пугающее безразличие к детям
Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой
Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор
