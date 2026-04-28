Кишинёв выбирает дистанцию: скрытый смысл манёвров, за которыми стоит разрыв связей с Москвой

За демонстративно враждебными действиями властей Молдовы скрываются серьезные геополитические маневры, рассчитанные на разрыв связей с Москвой, заявил политический и военный обозреватель Юрий Селиванов. О том, что на самом деле стоит за недавними событиями в Кишиневе, эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Молдавские власти, по словам эксперта, в последние дни совершили ряд последовательных выпадов против России. Причем большинство зарубежных лидеров проигнорировали визит молдавского президента в Киев, что подчеркивает специфический характер этого события.

"Я так думаю, что президентка Молдова, как они её называют, прибыла в Киев. По-моему, она была там в этот день в единственном числе зарубежным лидером государства. Остальные не посчитали нужным, так сказать, отметиться на этом по причинам, которые весьма далеки от официальной повестки этого визита", — сказал Юрий Селиванов.

Аналитик пояснил, что Кишинев официально заявил о намерении окончательно выйти из состава СНГ, фактически закрепив политику отдаления от российских структур. Кроме того, республика объявила командование оперативной группы российских войск в Приднестровье нежелательными лицами, пригрозив задержаниями и депортацией.

"Второе заявление, которое было сделано, это объявление командования оперативной группы российских войск в Приднестровье — ОГРВ сокращенно — нежелательными лицами в республике Молдова. С угрозой такой, что если они, не дай бог, появятся в Кишиневе когда-нибудь, их немедленно задержат и депортируют в Россию", — отметил Юрий Селиванов.

Эти действия сопровождаются экономическим давлением на Приднестровье. Эксперт подчеркнул, что в данных шагах прослеживается целенаправленный план по удушению региона, а само поведение молдавской элиты обусловлено ее западным образованием и ориентацией на внешние политические школы.

Полная запись программы с Юрием Селивановым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.