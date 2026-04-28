Главный страх немецких политиков: одно решение ЕС заставит платить за чужой террор

В Евросоюзе нарастают внутренние противоречия, и на этом фоне немецкий политик Фридрих Мерц стремится занять позицию политического лидера Европы. При этом он рискует столкнуться с прямым столкновением интересов — в том числе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Не станет ли Германия главной жертвой собственной политики в отношении Украины?

Борьба за лидерство в современной Европе идёт между разными политическими элитами. Ключевую роль здесь играет то, что Германия выступает главным экономическим донором ЕС, отметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал о перспективах развития Евросоюза и рисках, которые несёт политика Брюсселя в отношении Украины.

Европейский союз во многом держится на бюджете, четверть которого обеспечивает Германия — она остаётся главным донором организации. В то же время страны, которые активнее всего поддерживают антироссийскую риторику (например, Польша и государства Прибалтики), фактически являются чистыми получателями средств и сильно зависят от финансовой поддержки Берлина.

На этом фоне Урсула фон дер Ляйен продвигает проекты по интеграции Украины в европейские структуры. По мнению эксперта, именно это вызывает серьёзные опасения у немецкого политического руководства.

"Вы знаете, я думаю, что Мерц всё больше выдвигает себя на роль лидера Европы — в том смысле, что на эту роль претендует также и Макрон. Между ними есть определённые противоречия и определённая конкуренция. И я думаю, что Мерц как раз претендует на роль лидера", — пояснил Владимир Оленченко.

Главный страх немецких политиков связан с правовыми последствиями, если Украину формально признают частью Евросоюза — даже на гипотетическом или условном уровне. Если Киев войдёт в состав ЕС, ответственность за все действия украинского правительства фактически ляжет на плечи европейских стран.

"То есть, учитывая террористическую деятельность, которую ведёт нынешнее правительство Украины, это приведёт к тому, что, если Украину считать частью Евросоюза, мы как пострадавшая сторона можем отвечать за это перед любой частью Евросоюза — и той же Германией. Действительно, юридически: если Евросоюз объявит Украину своей частью, то он автоматически принимает на себя ответственность за действия украинского правительства", — подчеркнул Владимир Оленченко.

Полная запись программы с Владимиром Оленченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.