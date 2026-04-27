Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей

Темпы потепления на территории России превышают среднемировые показатели в 2,5 раза, что создает серьезную нагрузку на природные системы, заявил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв. Об особенностях изменения климата и роли человеческого фактора в этом процессе учёный рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

На первый взгляд разница в температурных показателях кажется незначительной. В бытовом плане изменение температуры на полградуса за десятилетие не ощущается как критическое событие, которое могло бы повлиять на повседневные планы человека. Однако для сложной климатической системы страны даже такие, казалось бы, малые величины имеют огромное значение.

"Если говорить о температуре, то известно, что над нашей страной потепление происходит примерно в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру. А у нас эта цифра колебалась где-то от 0,48 до 0,51 градуса за десять лет. Ну, казалось бы, что такое полградуса, что в бытовом смысле это, в общем, ничто", — отметил Андрей Киселёв.

Учёный подчёркивает, что глобальная климатическая сеть чрезвычайно чувствительна к подобным отклонениям. В конечном итоге именно человек несёт ответственность за те изменения, которые сейчас наблюдаются в окружающей среде.

"Согласитесь, что ваши планы никак не изменятся от того, что температура на улице не 18 градусов, а 19 или 20. А вот если говорить о всей системе, то она, увы, очень чувствительна к таким вещам. И вот то, что происходит в результате, мы пожинаем, что называется, человек здесь приложил свою руку", — пояснил Андрей Киселёв.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
