Карта гнева погоды: почему одним регионам достаются ливни, а другим — беспощадное пекло

Опасные погодные явления в России происходят всё чаще, заявил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова , автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, как меняется климат в целом, и какие погодные аномалии характерны для разных регионов.

Природа демонстрирует свою мощь через самые разнообразные сценарии: от разрушительных смерчей и ураганов до аномальных ливней и сходов лавин. По словам ученого, для каждого субъекта характерны свои риски, обусловленные географическими и климатическими особенностями.

"Существует такое понятие, как гидрометеорологически опасное явление. Это всякие аномалии. Где-то это, соответственно, засухи или, наоборот, ливни. Где-то это, соответственно, сход лавин, например, в горах. Повсюду ветры, где-то это, соответственно, штормы, смерчи, ураганы, торнадо и так далее", — сказал Андрей Киселёв.

Анализируя данные Росгидромета, специалист подчеркивает неоднородность ситуации по регионам России. Если Северо-Запад исторически считается одним из самых спокойных и благополучных с точки зрения климатической стабильности территорий, то центральные зоны страны, напротив, чаще подвергаются ударам стихии.

"Наиболее благополучным регионом является Северо-Запад, где в среднем происходит меньшее число всевозможных аномальных явлений. А, например, соседние и центральные регионы — наоборот, одни из самых, так сказать, неблагополучных в этом плане", — отметил Андрей Киселёв.

Несмотря на то, что погодные условия могут колебаться от сезона к сезону, климатологи фиксируют тревожную динамику на больших временных отрезках. Статистика десятилетий указывает на то, что экстремальные события становятся привычной частью современного ландшафта, требуя от нас адаптации к меняющейся реальности.

"Если мы рассматриваем тренд, а климатологи в общем-то оценивают тренды, то на протяжении, скажем там, 20 или 30 или 10 лет вот такая тенденция все же наблюдается. То есть аномальных погодных и климатических явлений становится больше", — пояснил Андрей Киселёв.

