Тень коляски над резюме: почему статус мамы стал для работодателей сигналом к обороне

Работодатели часто руководствуются бытовыми представлениями, которые сильно влияют на процесс найма, пояснил Гарри Мурадян. Существует убеждение, что женщина с ребенком до шести месяцев будет сосредоточена исключительно на уходе за ним, а если в семье нет второго родителя, риск постоянных отсутствий на рабочем месте из-за болезней детей возрастает в разы.

И в первую очередь, и правильно сделает выбирать семью, а не работу , — отметил Гарри Мурадян.

При этом специалист добавил, что на удаленных вакансиях подобные опасения менее актуальны, если сотрудник строго соблюдает график созвонов и имеет возможность привлечь помощников в воспитании.

Основная проблема заключается не столько в режиме работы, сколько в законодательных ограничениях. По словам эксперта, у нанимателя фактически отсутствуют легальные механизмы расставания с работником, если тот не справляется со своими обязанностями и приносит убытки компании. В текущих реалиях, если женщина воспитывает ребенка до трех лет, уволить ее по инициативе работодателя закон практически не позволяет.

То есть работник наносит урон, работник приносит убытки, работник наносит ущерб, ты законно не можешь человека уволить , — пояснил Гарри Мурадян.

Эксперт также подчеркнул, что инициативы по дополнительному ужесточению правил в отношении испытательных сроков лишь усложняют ситуацию, выкручивая руки обеим сторонам — и мамам, и работодателям.

К сожалению, профессии, наиболее подходящие для дистанционного труда, сейчас переживают непростые времена. Процессы цифровизации и внедрение нейросетей приводят к сокращениям в таких сферах, как копирайтинг и SMM. В результате рынок труда для молодых мам оказывается зажат в тиски, а инициативы, направленные на регулирование этих процессов, вызывают у руководства компаний исключительно негативную реакцию.