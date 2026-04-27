Иллюзия безопасности: почему Трамп оказался беззащитен там, где протоколы обещали бетонную стену

Недавнее покушение на Дональда Трампа спровоцировало волну критики в адрес американских спецслужб. Однако при детальном анализе действий охраны картина оказывается не столь однозначной. Своим видением ситуации в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru поделился доктор исторических наук, профессор ГАУГН и главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Александр Петров .

Анализируя кадры с места событий, эксперты единогласно отмечают профессионализм агентов, которые оперативно эвакуировали политиков. По словам Александра Петрова, основной провал кроется не в тактике защиты в моменте, а в системе обеспечения безопасности на подступах к мероприятию.

"Существует очень чёткий протокол того, как нужно действовать, откуда могут раздаться выстрелы, как это может произойти. И то, что выводили [вице-президента Джей Ди] Вэнса первым, не Трампа, не говорит о том о том, что этот протокол каким-либо образом был нарушен", - отметил Александр Петров.

Специалист подчеркнул, что вопрос к спецслужбам заключается прежде всего в том, как злоумышленнику удалось преодолеть периметр защиты и пронести оружие на территорию. При этом история начинает обрастать новыми деталями, в частности, связанными с Украиной, на что указывают следы активности стрелка в социальных сетях.

"Проблема в организации мероприятий. Вот в чём проблема. И в этом, собственно говоря, все сходятся воедино", - сказал Александр Петров.

В настоящий момент правоохранительные органы США проводят тщательный анализ цифрового следа нападавшего, где обнаруживаются сотни комментариев по самым разным темам. Расследование продолжается, и эксперт уверен, что вскоре спецслужбы опубликуют подробные данные, которые прольют свет на мотивы случившегося.

