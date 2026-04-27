Ресурсный десант: зачем России на самом деле нужна выверенная стратегия в сердце Африки

Российское присутствие в Мали стало решающим фактором для сохранения суверенитета африканского государства, отметил военный политолог Андрей Кошкин. О роли Африканского корпуса и перспективах экономического сотрудничества с континентом эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Становление независимых африканских государств после периода европейской колонизации — процесс сложный и длительный, требующий не только политических преобразований внутри общества, но и внешней поддержки. По словам Андрея Кошкина, текущая стабилизация ситуации в Мали стала возможна во многом благодаря российским специалистам.

"Без Африканского корпуса выстоять власти в Мали […] не получилось бы. Это уже наверняка. Это героизм наших ребят, умение защитить тех, кто нуждаются в этом, и тех, кто просили", — сказал Андрей Кошкин.

Для долгосрочного присутствия России в регионе Сахель необходима выверенная экономическая стратегия. Россия обладает мощным геополитическим потенциалом, однако для закрепления успеха важно выстраивать отношения на принципах взаимной выгоды, учитывая богатые природные ресурсы региона, включая редкоземельные металлы и алмазы. Эксперт подчеркивает, что выстраивание логистических коридоров и инвестиции в местное производство позволят укрепить влияние России и создать надежную базу для будущего взаимодействия с африканскими странами.

"Мы с вами сейчас говорим в диалоге о том, что взаимовыгодные нужны отношения. Это первое. Второе, я говорил, что есть там редкоземельные, в общем-то материалы, есть алмазы, но как сделать так, чтобы наши все действия полностью окупались прежде всего материально?..", — задался вопросом Андрей Кошкин.

Полная запись программы с Андреем Кошкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Россия нагревается быстрее всего мира: почему лишние полградуса стали для природы тяжёлой ношей
