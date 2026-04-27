Карьерный барьер из пелёнок: как работодатели играют в прятки с теми, кто вышел из декрета

Многие компании продолжают использовать негласные фильтры при найме, отсеивая женщин с маленькими детьми под надуманными предлогами. О том, с какими барьерами сталкиваются молодые мамы при попытке вернуться на рынок труда, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян.

Ситуация на рынке труда для женщин, вышедших из декретного отпуска, остается напряженной из-за существования скрытых механизмов отбора. По мнению эксперта, одной из главных проблем является дискриминация, которая в России де-юре запрещена, но де-факто процветает в методах работы HR-отделов.

"Работодатель чаще всего выкладывает обычно вакансию, но с шитыми нитками HR дают указания. Если там женщина, либо подросток до шестнадцати лет — не брать. То есть проводят собеседование, а потом под мнимой причиной "мы взяли другого кандидата", "позицию приостановили", просто отказывают", — отметил Гарри Мурадян.

Для решения проблемы требуется комплексный подход: от государственных программ переобучения до создания инфраструктуры внутри бизнеса. Гарри Мурадян считает, что успешный опыт столичных властей по трудоустройству выпускников вузов стоит адаптировать под нужды молодых матерей. Это позволило бы сделать процесс интеграции в профессиональную среду более предсказуемым и комфортным.

"Некоторые работодатели сейчас практикуют на первом этаже бизнес-центра сделать детский сад или комнату матери и ребенка, малютки, для того, чтобы могли мамы выходить на работу и не переживать о том, что с их ребенком что-то происходит", — добавил Гарри Мурадян.

Также эксперт подчеркнул необходимость активной роли центров занятости, которые могли бы не просто предлагать вакансии, но и помогать в составлении резюме и бесплатном получении востребованных навыков для тех, кто долгое время отсутствовал в профессии.

Полная запись разговора с Гарри Мурадяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
