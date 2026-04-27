Железный кулак Африканского корпуса: как мощная стратегия защиты превратила планы Запада в пыль

Российские военнослужащие Африканского корпуса выступают важнейшим гарантом безопасности в регионе Сахель, пресекая масштабные провокации западных спецслужб, отметил военный политолог Андрей Кошкин. Об эффективной стратегии России по защите суверенитета африканских государств эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Ситуация в Африке требует от России не только оперативного реагирования на угрозы, но и формирования долгосрочной геополитической стратегии. Сейчас государства Сахеля нуждаются в комплексной поддержке, которую наша страна способна обеспечить через деятельность Африканского корпуса. При этом стабильность региона напрямую зависит от того, насколько эффективно будут купированы попытки западных структур расшатать ситуацию силами подконтрольных им радикальных группировок.

"Притом я должен сказать, что вот эту организацию исламистов и организованное снабжение финансирование, конечно же, занимались западные спецслужбы. Это невозможно им самостоятельно организовать мгновенное нападение сразу на четыре города, откровенно говоря, по всей оси государства", — считает Андрей Кошкин.

Регион Сахель обладает колоссальным ресурсным потенциалом и стратегическим значением как международный транспортный коридор. Исторически эта территория находилась под жестким экономическим контролем европейских держав. Сегодня же Россия предлагает африканским партнерам новую модель сотрудничества, в которой военная защита сочетается с внедрением отечественных технологий, необходимых для развития мирной экономики.

"Я бы так рассмотрел героизм и мужество наших военнослужащих Африканского корпуса, которые смогли сразу вступить в бой. Это была провокация, которая в себе таила схему сирийской операции, где население не воспринимает бандитов и просит африканский корпус их защитить", — отметил Андрей Кошкин.

По словам эксперта, востребованность российского присутствия обусловлена готовностью не просто защищать, но и созидать, развивая взаимовыгодные отношения, рассчитанные на долгосрочную перспективу.

Полная запись программы с Андреем Кошкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
