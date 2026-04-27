Кот в мешке вместо сотрудника: почему новая льгота для мам рискует обернуться массовыми отказами

Инициатива по отмене испытательного срока для женщин с маленькими детьми рискует усилить гендерное неравенство при найме, считает HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян. О возможных последствиях законопроекта для рынка труда специалист рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Эксперт пояснил, что работодатели в такой ситуации оказываются в жестких рамках, так как фактически вынуждены нанимать человека "вслепую". Испытательный срок — базовый инструмент синхронизации сторон, позволяющий обеим участникам процесса понять, подходят ли они друг другу.

"Что это значит? Что работодателю банально навязывают кота в мешке. То есть ты берёшь на работу человека сразу, без понимания, кто он, что он, хорош, плох", — отмечает Гарри Мурадян.

По мнению спикера, эта мера в конечном итоге ударит по самим женщинам. Бизнес, пытаясь минимизировать риски, начнет выбирать более "удобных" кандидатов, чтобы избежать долгосрочных обязательств с сотрудниками, компетенции которых не были подтверждены практикой.

"И еще есть риск, что женщин вообще перестанут тогда брать на работу, то есть они не захотят какого-то кота в мешке, зачем им брать женщину такую, у которой есть дети, если можно взять другого сотрудника во время испытательного срока посмотреть, насколько он вообще подходит на данную вакансию и не заморачиваться, то есть просто женщинам могут массово отказывать", — сказал Гарри Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что государственные инициативы, направленные на поддержку демографии, должны работать вдолгую, создавая условия для стабильности. В текущем же виде закон может лишь выдернуть "колонну стабильности и предсказуемого будущего" для женщин, планирующих детей.

Полная запись программы с Гарри Мурадяном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.