Погода окончательно занервничала: почему весна в России превращается в хаос

Климат на планете становится более нестабильным, а экстремальные погодные явления превращаются в новую норму, отметил кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв. Информацией о причинах климатических трансформаций специалист поделился в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Россия, обладая колоссальной территорией, закономерно сталкивается с широким спектром климатических зон — от горных до арктических. Однако общая тенденция для всей планеты остается тревожной: температурные показатели на фоне глобального потепления неуклонно растут. Этот процесс сопровождается изменением режима осадков, где доля дождей постепенно вытесняет привычные снегопады.

"Наверное, вы слышали за последние годы неоднократно употреблялся такой термин "погода нервничает", "климат нервничает" и так далее, когда происходят резкие смены. И вот модели говорят о том, что действительно это будет происходить, и более того, будет, скажем так, усугубляться ситуация", — сказал Андрей Киселёв.

Фундаментальные причины этих метаморфоз кроются в изменении циркуляции воздушных масс. В норме потоки воздуха перемещаются преимущественно с запада на восток, преодолевая равнинные территории без существенных преград. Однако вторжения холодных потоков из Арктики нарушают привычный сценарий, принося аномальные похолодания даже в самый разгар весеннего или летнего сезона.

"Погода во многом определяется движением воздушных масс и оттуда, откуда они поступают", — отметил учёный.

