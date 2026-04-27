Призрак 81-го года в Hilton: что двигало стрелком, который уготовил Трампу место в чёрном списке

Попытка покушения на Дональда Трампа в отеле Hilton в Вашингтоне вскрыла глубокий раскол в американском обществе, отметил профессор ГАУГН, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук Александр Петров. О деталях инцидента и рисках внутриполитической борьбы в США эксперт рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Выбор локации выглядит символично: именно в отеле Hilton в 1981 году было совершено знаменитое покушение на Рональда Рейгана. Сегодня американские СМИ проводят прямые параллели между событиями, указывая на системные сбои в работе Секретной службы.

"По всей видимости, это всё же была попытка покушения. И место выбрано неслучайно. Гостиница Хилтон, которая находится фактически в центре Вашингтона, она печально известна тем, что в 1981 году там было совершено покушение на Рональда Рейгана", — сказал Александр Петров.

Стрелок был хорошо подготовлен и легко миновал охрану, несмотря на то, что после предыдущих атак на Трампа меры безопасности должны были быть усилены многократно. По словам эксперта, общество в США сейчас крайне взвинчено, а сам злоумышленник действовал вполне осознанно.

"Действительно, это очень необычно, и сейчас много очень комментариев, как это вообще могло произойти после того, как на Трампа было совершено уже целый ряд покушений. И здесь, конечно, должны были бы меры быть усилены многократно, если не на порядок, а этого не произошло", — отметил Александр Петров.

Изучение манифеста 31-летнего Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе, указывает на то, что основным мотивом стала политическая ненависть к Дональду Трампу и его курсу. В этом документе, разосланном родственникам за несколько минут до инцидента, автор подробно изложил свои идеологические взгляды и составил список целей из числа сотрудников администрации.

"В отличие от Рейгана, когда тогда был человек, который покушался, был влюблён в актрису Фостер, а этот был полон ненависти к Трампу, к его окружению. То есть это немножко разные мотивы, но, в принципе, то место-то печально известное, оказывается", — добавил Александр Петров.

Полная запись программы с Александром Петровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
