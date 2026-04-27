Провал века в Сахеле: почему план по захвату власти в Мали рассыпался как карточный домик

Российские военнослужащие успешно отразили попытку государственного переворота в Мали, организованную объединенными силами боевиков и иностранных наемников. О деталях событий в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал военный политолог, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

Ситуация в Сахеле остается напряженной, так как регион обладает колоссальными природными ресурсами, включая золото и редкоземельные металлы. В отличие от периода французского присутствия, длившегося десятилетиями без ощутимых результатов, российские специалисты демонстрируют высокую эффективность в подготовке местных сил безопасности. Попытка дестабилизации, произошедшая в конце апреля, была направлена на дискредитацию Москвы.

"Там оказались и наемники из Украины, там оказались наемники из других европейских государств. Вместе с исламистами они предприняли организованное наступление сразу на четыре города, чтобы сменить власть и показать Россию не в выгодном свете", — отметил Андрей Кошкин.

Несмотря на скоординированную атаку, подразделения Африканского корпуса Министерства обороны РФ удержали ключевые позиции, включая аэропорт в пригороде столицы Бамако. Что касается северо-западных районов, где активны сепаратисты-туареги, эксперт подчеркнул необходимость политического урегулирования. По мнению Андрея Кошкина, вопрос требует участия соседних государств, так как племена туарегов расселены на широкой территории и нуждаются в интеграции в государственные структуры через предоставление автономии.

Полная запись программы с Андреем Кошкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.