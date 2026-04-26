Развод не должен длиться годами: простой способ перестать страдать и начать жить заново

Переживание развода не обязано растягиваться на годы, уверен практикующий психолог. Практикующий психолог, кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырёв в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru рассказал, как человеку справиться с расставанием и не застрять в собственных страданиях.

Тема развода обычно обрастает советами в духе "переживи, дай себе время". Но, по мнению Александра Пузырёва, такая установка не всегда помогает — иногда она лишь закрепляет человека в состоянии боли. Эксперт обращает внимание: поддержка не обязана быть мягкой и утешающей.

"Он иногда может и пинок дать, но этот пинок спасёт тебе жизнь. Вот не надо путать средства и цели. Самое главное — жить. Свою жизнь продолжать и делать её", — отметил Александр Пузырёв.

Психолог скептически относится к идее "темпа горя", когда переживание проходит через стадии. Человек может годами носить внутри травму, не приближаясь к её решению.

"Вот 50 лет я носил в себе эту лирику, а через 15 минут захотелось хихикать над той ситуацией, которая мне всегда казалась психодраматичной. Поэтому тут вот мой темп горя был, строго говоря, 50 лет", — сказал эксперт.

Ключевой момент, по его мнению, — не застревать в переживаниях, а разбираться с их причиной. Развод в этом смысле — не только потеря, но и сигнал остановиться и пересобрать собственную жизнь.

"Поэтому тут не надо застревать на горе, надо решать те вопросы, лучше всего воспринимать ситуацию как урок, как звонок", — считает Александр Пузырёв.

Отдельно он подчёркивает: попытка "услышать себя" может привести не только к конструктивным выводам, но и к более тёмным эмоциям — от обиды до желания мести. Поэтому, по его словам, важно опираться не на импульсы, а на более глубокие ориентиры.

После разрыва не обязательно долго страдать. Многие начинают уделять время себе, перестают думать о потере — и постепенно восстанавливаются. По словам психолога, исцеление зависит не от времени, а от работы над внутренними проблемами.

