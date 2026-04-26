Красивая упаковка усыпляет бдительность: почему даже проверенные товары могут удивить дома

Даже в обычном супермаркете покупатель не застрахован от неприятных сюрпризов, отмечает диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. Специалист объяснила, и где проходит граница доверия к производителю, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Рынок продуктов устроен просто: контроль и сертификация есть, но у покупателя нет реальных инструментов, чтобы проверить состав товара самостоятельно.

"К сожалению, этот момент у нас лежит в плоскости доверия к производителю", — сказала Наталья Лазуренко.

По её словам, покупатель не может определить по упаковке, соответствует ли продукт заявленному составу, и вынужден полагаться на то, что товар прошёл все необходимые проверки перед тем, как попал на полку.

При этом определённые ориентиры всё же остаются. Внешний вид продукта, особенно если упаковка прозрачная, даёт хотя бы базовое представление о качестве.

"По внешнему виду мы можем определить, хотя бы с помощью нашего анализатора зрения, как выглядит этот товар", — отметила эксперт.

Однако даже аккуратная упаковка и свежий срок годности не дают полной гарантии. Иногда проблемы вскрываются уже дома. В таких случаях проблема может быть связана с нарушениями на производстве или в логистике.

"Если, например, это вакуумная упаковка, и мы вскрываем рыбу и понимаем, что она не пахнет так, как должна", — сказала Наталья Лазуренко.

Эксперт добавляет, что крупные торговые сети всё же выступают фильтром: откровенно опасный продукт туда, как правило, не попадает. Но это не отменяет необходимости внимательного выбора.

Полная запись программы с Натальей Лазуренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
