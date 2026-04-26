Страшные буквы Е в составе не должны пугать: что прячется за кодами, которые считают химией

Страх перед "химией" в продуктах часто строится на мифах. Диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru разобрала, как читать состав на этикетке и не попадаться на маркетинговые уловки.

Покупатель давно живёт в режиме тревоги: чем длиннее состав, тем подозрительнее продукт. Но, как отмечает Наталья Лазуренко, такая логика работает не всегда.

Один из самых популярных мифов — вера в "короткий состав" как знак качества. На самом деле длинный список ингредиентов говорит о стремлении раскрыть состав максимально подробно. Производитель обязан раскрывать состав сложных компонентов, и именно это визуально "раздувает" этикетку.

"Это составной компонент, который может содержать перечень всех компонентов входящих в состав основного составного компонента, и производитель обязан указать те ингредиенты, которые в скобках будут раскрывать его название", — отметила Наталья Лазуренко.

Не меньше пугают и "непонятные слова". Но здесь работает простое правило: сложное название не равно опасность. Если разложить даже обычное яйцо или яблоко на химические элементы, получится список, который напугает любого без профильного образования.

"Если мы возьмём с вами какой-нибудь продукт, даже самое банальное яйцо, и опишем его с точки зрения биохимии, мы получим огромное количество сложных для человека без медицинского образования названий", — говорит эксперт.

Отдельная зона страха — добавки с маркировкой Е. Их часто воспринимают как прямую угрозу здоровью, хотя на деле всё наоборот: такие вещества прошли проверку и хорошо изучены.

"Вообще термин E, приставка вот этой буковки, это значит, что продукт на самом деле максимально изучен. Мы точно знаем, кто это такой, и что мы можем для нашего организма ожидать", — рассказала Наталья Лазуренко.

Эксперт привела пример: бензоат натрия — это тот же консервант, известный как Е211. В одном случае производитель может написать понятное название, а в другом — цифровой код, который выглядит пугающе, хотя суть остаётся той же.

"Давайте в качестве примера — консервант бензоат натрия. Но мы понимаем, что бензоат натрия — это нечто, связанное с солью, это может быть аналог соли, и в принципе никакого криминала для нашего организма он не несёт", — отметила Наталья Лазуренко.

Проблема не в самих добавках, а в восприятии. Когда вместо понятного названия на упаковке появляется цифровой код, продукт кажется опаснее, хотя его состав не меняется.

