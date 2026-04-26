Свекровь остаётся главной даже на расстоянии: что превращает невестку в гостью в собственной семье

Конфликты между невесткой и свекровью часто связаны с тем, что мужчина не отделился от родительской семьи, пояснила системный семейный психолог Татьяна Потемкина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru эксперт рассказала, как это влияет на отношения в браке.

Семейные споры между матерью мужа и его супругой, как отметила Потемкина, нередко возникают уже в начале совместной жизни. Причина в том, что каждая сторона приносит в новую семью собственные правила и ожидания.

Эксперт напомнила, что в традиционной модели существовал четкий порядок распределения ролей.

"Вот до тех пор, пока она может удержать вот эту лопату в руках, и замесить тесто и напечь хлеб на всю семью, она остается главной. И все ей подчиняются жестко", — отметила Татьяна Потемкина.

Сегодня, по словам специалиста, такой системы нет, и это усиливает напряжение.

"У нас получается, что женщина, свекровь, она до сих пор чувствует себя важной, значимой, а невестка, она строит свою семью, и у неё тоже есть свой уклад", — считает Татьяна Потемкина.

Отдельное внимание психолог уделила роли мужчины в этих конфликтах. Если он продолжает уделять больше времени и ресурсов родительской семье, чем собственной, это становится источником проблем.

"Если время, которое мужчина уделяет своей матери, больше, чем то время, которое уделяет своей жене, — это признак вот этой самой коалиции", — сказала Татьяна Потемкина.

Такое положение дел приводит к недовольству жены и постепенному ухудшению отношений. При этом, как подчеркнула эксперт, открытые конфликты с свекровью могут только усилить напряжение, поэтому действовать стоит более аккуратно и выстраивать границы внутри семьи.

