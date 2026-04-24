Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы

Правда ТВ » Точка зрения

Даже самые продвинутые сервисы защиты от мошенников сегодня работают лишь частично, считает специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему технологии пока не могут полностью остановить телефонное мошенничество.

Рынок защиты от телефонного мошенничества продолжает расти, однако эффективность таких решений остаётся ограниченной. Смартфоны предлагают функции блокировки, операторы — платные фильтры, а антивирусы предупреждают о рисках, но полной защиты они не обеспечивают.

Эксперт объясняет, что базовые инструменты вроде блокировок и списков — это лишь часть системы.

"Да, это называется белые списки. То есть вы вносите определённые конкретные номера в белый список. И номера из этого белого списка смогут вам только дозвониться", — отметил Сергей Вакулин.

Такая логика работает, но с нюансами. Если знакомый сменил номер, система не распознает его автоматически.

"Этому человеку просто необходимо прислать SMS с текстом, что я ваш друг. И, соответственно, вы уже будете понимать, что это действительно ваш друг", — сказал Сергей Вакулин.

Сервисы от крупных компаний, включая определители номеров, эксперт оценивает трезво: полезны, но не всесильны.

"Это дополнительная мера, то есть многие факторы, на которые необходимо опираться, — это на самого себя", — считает Сергей Вакулин.

Главный вопрос — можно ли вообще победить телефонное мошенничество с помощью технологий.

"Шанс есть, вероятность есть, но не в наше время, не сейчас. Это как минимум лет так через 50-60", — отметил Сергей Вакулин.

Перспективы связаны с развитием искусственного интеллекта. Уже сейчас ИИ анализирует звонки и поведение, однако этих возможностей пока недостаточно. Системы продолжают развиваться, но мошенники так же быстро адаптируются.

Полная запись программы с Сергеем Вакулиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего
Состав продукта написан как шифр: как понять, что вы на самом деле едите
Состав продукта написан как шифр: как понять, что вы на самом деле едите
Семья разваливается не из-за кризисов: ошибка в самом начале делает из любви изнуряющий марафон
Семья разваливается не из-за кризисов: ошибка в самом начале делает из любви изнуряющий марафон
Полчаса дождя — и улицы становятся реками: почему сильные осадки могут парализовать Москву
Полчаса дождя — и улицы становятся реками: почему сильные осадки могут парализовать Москву
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.