Антивирусы предупреждают, операторы фильтруют — мошенники всё равно проходят: что упускают системы

Даже самые продвинутые сервисы защиты от мошенников сегодня работают лишь частично, считает специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему технологии пока не могут полностью остановить телефонное мошенничество.

Рынок защиты от телефонного мошенничества продолжает расти, однако эффективность таких решений остаётся ограниченной. Смартфоны предлагают функции блокировки, операторы — платные фильтры, а антивирусы предупреждают о рисках, но полной защиты они не обеспечивают.

Эксперт объясняет, что базовые инструменты вроде блокировок и списков — это лишь часть системы.

"Да, это называется белые списки. То есть вы вносите определённые конкретные номера в белый список. И номера из этого белого списка смогут вам только дозвониться", — отметил Сергей Вакулин.

Такая логика работает, но с нюансами. Если знакомый сменил номер, система не распознает его автоматически.

"Этому человеку просто необходимо прислать SMS с текстом, что я ваш друг. И, соответственно, вы уже будете понимать, что это действительно ваш друг", — сказал Сергей Вакулин.

Сервисы от крупных компаний, включая определители номеров, эксперт оценивает трезво: полезны, но не всесильны.

"Это дополнительная мера, то есть многие факторы, на которые необходимо опираться, — это на самого себя", — считает Сергей Вакулин.

Главный вопрос — можно ли вообще победить телефонное мошенничество с помощью технологий.

"Шанс есть, вероятность есть, но не в наше время, не сейчас. Это как минимум лет так через 50-60", — отметил Сергей Вакулин.

Перспективы связаны с развитием искусственного интеллекта. Уже сейчас ИИ анализирует звонки и поведение, однако этих возможностей пока недостаточно. Системы продолжают развиваться, но мошенники так же быстро адаптируются.

Полная запись программы с Сергеем Вакулиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.