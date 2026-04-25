Развод превращается в вопрос выживания: что держит людей в токсичных отношениях до последнего

Развод может стать вопросом выживания, а не просто личного выбора, заявил практикующий психолог, кандидат психологических наук Александр Пузырёв. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему люди годами остаются в разрушительных отношениях.

Разговор о разводе Пузырёв ведёт без лишних иллюзий: это не столько про "новую жизнь", сколько про необходимость выйти из ситуации, которая уже не работает. Иногда, по его словам, выбор простой — либо расставание, либо дальнейшее ухудшение состояния и качества жизни.

"Я когда разводился, я помнил, что если бы я не развёлся, я бы через два года умер. У меня был вариант: либо развестись или жить в страшной неопределённости", — отметил Александр Пузырёв.

Главный тормоз — не любовь, а привычка. Люди цепляются за знакомый уклад, даже если он давно стал токсичным. Особенно тяжело тем, кто впервые сталкивается с разрывом: опыта "строительства новых рельс" просто нет.

Психолог обращает внимание на более глубокий слой проблемы — так называемые жизненные сценарии. Это модели поведения, которые формируются в детстве и незаметно управляют выбором партнёров и развитием отношений.

Отсюда и повторяющиеся истории: похожие конфликты, одинаковые ошибки, даже схожие партнёры. При этом, подчёркивает эксперт, ломать сценарии нельзя — это не работает. Их нужно осознанно менять, выбирая более здоровые модели поведения.

"Если мы не сменим сценарии, то тогда наши дети пойдут по этим", — сказал Александр Пузырёв.

Отдельно он отмечает различия в переживании развода. Женщины, как правило, сильнее реагируют эмоционально и чаще обращаются за помощью, потому что для них важнее определённость и стабильность. Мужчины чаще стараются объяснить происходящее логически и реже погружаются в эмоциональные переживания.

