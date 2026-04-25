Состав продукта написан как шифр: как понять, что вы на самом деле едите

Мелкий шрифт на упаковке продуктов часто остаётся без внимания, хотя именно в нём "зашита" вся ключевая информация о составе и безопасности, рассказала диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, как устроена система обязательной маркировки, и что именно должен знать покупатель.

Маркировка продуктов — это не дизайнерская прихоть, а результат работы сразу нескольких регулирующих структур. Европейские регламенты, международные стандарты Codex Alimentarius, а также требования Евразийского экономического союза формируют единый набор правил, которым обязаны следовать производители.

Как пояснила Наталья Лазуренко, на этикетке не может быть абстрактных формулировок.

"Прежде всего, это, конечно же, название самого продукта. Например, вместо общего названия напитка должна быть указана конкретика. Допустим, сок апельсиновый стопроцентный", — рассказала эксперт.

Не менее строго регулируется и состав: ингредиенты перечисляются в порядке убывания их доли. Это позволяет понять, чего в продукте больше, а что добавлено лишь для вкуса или цвета.

Отдельный блок — это информация о сроках и условиях хранения.

"Обязательно в этикетке продукта должен быть указан срок изготовления, срок годности, условия хранения. Это обязательный пункт", — отметила Наталья Лазуренко.

Производитель также должен указать свои данные, рекомендации по применению и предупредить о возможных аллергенах. Это касается не только классических ингредиентов вроде молока или орехов, но и следов, которые могут появиться из-за особенностей производства.

Особое внимание уделяется добавкам.

"Обязательно должны быть указаны в этикетке ароматизаторы, всевозможные пищевые красители, улучшители вкуса", — сказала Наталья Лазуренко.

Кроме того, на упаковке должна быть информация о пищевой ценности: калорийность, белки, жиры и углеводы. Если в составе есть генетически модифицированные компоненты, это также подлежит обязательному указанию при определённой концентрации.

Финальный штрих — технические знаки соответствия, например маркировка ЕАС, которая подтверждает, что продукт прошёл проверку на соответствие установленным стандартам.

Полная запись программы с Натальей Лазуренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.