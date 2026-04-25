Семья разваливается не из-за кризисов: ошибка в самом начале делает из любви изнуряющий марафон

Отсутствие договорённостей о ролях и обязанностях ещё в начале совместной жизни приводит к серьёзным перекосам в семье, рассказала системный семейный психолог Татьяна Потемкина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, почему рождение ребёнка или переезд только усиливают уже существующие проблемы в отношениях.

Проблемы в отношениях редко возникают «на пустом месте» — чаще они формируются ещё на этапе, когда пара только начинает жить вместе. Этот период в семейной психологии называют диадой: именно тогда определяются правила совместной жизни.

"Если в этот период не удаётся договориться, как им жить, равномерно распределить обязанности, ввести какие-то правила, то когда пара подходит уже к следующему периоду к появлению детей, то эта задача усложняется во много раз", — считает Татьяна Потемкина.

По её словам, рождение ребёнка, переезд или карьерный рост одного из партнёров становятся не причиной, а проверкой уже существующих договорённостей. Если баланс обязанностей изначально нарушен, ситуация только обостряется.

"Любой кризис в семье может привести к усложнению ситуации, если один из супругов не включенный, не сепарированный, дисфункциональный", — отметила эксперт.

Решение, как поясняет психолог, начинается с честного анализа. Важно понять, какие ожидания у каждого партнёра и насколько они совпадают, а также объективно оценить распределение обязанностей.

"Надо, во-первых, в первую очередь хорошо бы узнать, какое представление о семье есть у обоих супругов, какие ожидания у них есть друг от друга", — сказала Татьяна Потемкина.

Отдельно специалист обратила внимание на ситуацию, когда один из партнёров берёт на себя слишком много. Это снижает вовлечённость второго и усиливает дисбаланс.

