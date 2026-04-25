Смартфон защищает от мошенников, но не думает: чего не хватает даже умным настройкам

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами телефонных мошенников, поскольку им сложнее адаптироваться к новым технологиям. Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru объяснил, какие способы защиты доступны, и почему полагаться только на них недостаточно.

Цифровая реальность меняется быстрее, чем люди успевают к ней привыкнуть — и именно это делает старшее поколение удобной мишенью для злоумышленников.

"Чаще становятся жертвами мошенников люди преклонного возраста — это бабушки, дедушки […]. Поскольку технологии усовершенствуются, то им более трудно адаптироваться к изменениям этих всех технологий", — отметил Сергей Вакулин.

По его словам, главная проблема не только в технической неподготовленности, но и в доверчивости: люди склонны верить звонящему и воспринимать его слова как правду.

При этом базовые инструменты защиты существуют и давно встроены в повседневную жизнь пользователей. Это блокировка номеров, чёрные списки и антивирусные решения для смартфонов.

Однако даже эти инструменты не идеальны. Иногда система может заблокировать не мошенника, а обычного человека — например, если номер неизвестен. В таких случаях помогают так называемые белые списки, где пользователь сам определяет, кому доверять.

"То есть вы вносите определённые конкретные номера в белый список. И эти номера из этого белого списка смогут вам только дозвониться", — пояснил Сергей Вакулин.

Тем не менее, даже продвинутые сервисы от крупных IT-компаний не дают полной гарантии безопасности. Они лишь дополняют базовую защиту, но не заменяют внимательность самого человека.

Эксперт подчёркивает: главный фильтр — это не программа, а критическое мышление. Именно оно позволяет вовремя распознать попытку обмана и не попасться на уловки злоумышленников.

