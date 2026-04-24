Маленькая смерть — лишь красивая метафора: главный страх после развода куда прозаичнее и опаснее

Основная причина переживаний после развода — не сама потеря, а страх перед неопределённостью, считает практикующий психолог, кандидат психологических наук Александр Пузырёв. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, почему люди слишком остро переживают разрыв, и как можно облегчить этот процесс.

Развод часто воспринимается как крушение жизни, но, по мнению Александра Пузырёва, в основе этого ощущения лежит не столько сам факт расставания, сколько потеря предсказуемости. Когда картина будущего рушится, человек сталкивается с тем, чего не может просчитать — и именно это вызывает наиболее сильную тревогу.

"С моей точки зрения, это неопределённость той ситуации, в которой ты оказался или оказалась. Вот это самое страшное", — отметил Александр Пузырёв.

Эксперт объясняет: в обычной жизни человек чувствует себя спокойнее, потому что примерно понимает, что будет дальше. Развод же выбивает эту опору и запускает целую гамму эмоций — от страха до растерянности.

В такой ситуации, по словам психолога, помощь со стороны может оказаться не просто полезной, а необходимой. Причём речь не обязательно о глубокой терапии — иногда достаточно взгляда со стороны. При специалист не исключает, что кто-то способен справиться самостоятельно, однако подчёркивает: это значительно сложнее и требует внутренних ресурсов.

Отдельно эксперт затронул распространённое сравнение развода с "маленькой смертью". Он признаёт, что ощущение потери действительно может быть очень сильным, но подчёркивает — каждая ситуация индивидуальна, и универсальных решений не существует.

"Это, мне кажется, что здесь больше страхов. На самом деле все вопросы решаемые. Вопрос только: кого ты берёшь в качестве учителя?", — считает Александр Пузырёв.

По его словам, даже в сложных жизненных обстоятельствах важно сохранять способность смотреть на ситуацию со стороны и принимать решения осознанно. Это требует мужества, но именно такой подход помогает пройти через кризис с наименьшими потерями.

