Еда больше не молчит: состав продукта раскрывает правду, которую не скажет ни одна реклама

Состав продукта стал своего рода "паспортом" еды, который помогает человеку ориентироваться в мире массового производства, отметила диетолог, нутрициолог Наталья Лазуренко. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, почему этикетка сегодня — это не формальность, а инструмент безопасности и осознанного выбора.

Современный человек живёт дольше и внимательнее смотрит в свою тарелку. Если раньше главной задачей было просто не голодать, то теперь — не навредить себе. Именно здесь и появляется роль состава продукта, который давно перестал быть скучным списком ингредиентов.

Лазуренко объясняет, что массовое производство продуктов питания стало ответом на запрос времени: нужно было накормить большое количество людей и при этом удержать качество на приемлемом уровне. Отсюда — стандарты, нормы и, как итог, привычная нам этикетка.

"Состав продукта — это своего рода паспорт продукта, через эту этикетку продукт с нами общается", — отметила Наталья Лазуренко.

По сути, покупатель сегодня ведёт диалог с производителем через упаковку. И чем честнее этот "разговор", тем выше шансы сохранить здоровье. Это уже не про маркетинг, а про базовую безопасность.

"И для того, чтобы мы покупали продукцию, не вредя своему здоровью, качеству жизни, как-то понимали вообще, что там внутри этого продукта", — отметила эксперт.

При этом интерес к составу — не случайность, а результат изменений в обществе. Люди стали образованнее, внимательнее к своему состоянию и всё чаще задаются простым вопросом: что именно они едят.

"Этикетка как раз транслирует то, что хочет продукт нам сказать, соответственно, и производитель", — считает Наталья Лазуренко.

Полная запись программы с Натальей Лазуренко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.