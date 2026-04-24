Детство затянулось — взрослая жизнь не включается: признаки маменькиного сынка

Феномен "маменькиного сынка" связан с гиперопекой и отсутствием самостоятельности во взрослом возрасте, рассказала системный семейный психолог в Центре семейной терапии Татьяна Потемкина. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт разобрала, как возникает такая зависимость, и по каким признакам её можно распознать.

Понятие "маменькин сынок" описывает не просто бытовую характеристику, а тип семейных отношений, при котором человек так и не отделяется от родителей. Это сильная зависимость от матери, которая сохраняет контроль и принимает решения за ребёнка даже во взрослом возрасте. Ключевую роль в этом играет гиперопека.

"При гиперопеке, при гиперопекающем воспитании мама берёт на себя очень много функций, касающихся ребёнка", — сказала Татьяна Потемкина.

В результате ребёнок не получает опыта самостоятельности и не учится нести ответственность. Со временем это отражается на личности.

"Ребёнку надо давать определённую долю ответственности. Мама не может себе этого позволить", — отметила эксперт.

Взрослый человек в такой ситуации часто не понимает собственных желаний и ориентируется на мнение родителей. Наиболее заметно это проявляется в отношениях. Потемкина выделяет несколько признаков.

"Во-первых, зависимость от родителей финансовая, зависимость от родителей эмоциональная, зависимость от родителей бытовая", — пояснила специалист.

Это приводит к тому, что партнёр берёт на себя значительную часть обязанностей. Подобные пары формируются не случайно: более самостоятельный человек нередко компенсирует несформированность другого, что создаёт дисбаланс в семье.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
