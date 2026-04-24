Москва в 1908 году оказалась под водой: как стихия и просчёты превратили город в зону бедствия

Наводнения в Москве на протяжении веков регулярно затапливали целые районы города, напомнил заведующий лаборатории Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт объяснил, чем выделяется катастрофа 1908 года, и какие выводы из неё сделали.

История столичных наводнений — это не редкие исключения, а повторяющийся сценарий. С XVI века Москва-река периодически выходила из берегов, затапливая районы и поднимаясь на несколько метров. Но именно наводнение 1908 года стало самым масштабным и болезненным эпизодом. Тогда под водой оказалась почти пятая часть города, а десятки тысяч домов получили серьёзные повреждения. При этом признаки опасности были, но решения, судя по последствиям, не сработали.

"Непосредственно указания по вывозу химикатов, красильных заводов, сахара и прочего, они, видимо, не дошли до пользователя", — отметил Михаил Болгов.

В результате вода смешалась с содержимым складов и предприятий, превратив реку в поток с необычными свойствами.

"Это напоминало сладковатый поток, и [река] имела разнообразный цвет, поскольку заодно были затоплены склады красильных предприятий", — рассказал эксперт.

Разрушения были масштабными: вода фактически уничтожала всё на уровне первых этажей и складских помещений.

"Подъём уровня воды, по историческим сведениям, составил почти девять метров. Содержимое складов, первые этажи жилых домов, всё практически погибло", — рассказал учёный.

Причиной катастрофы стало сочетание факторов: снежная зима накопила большой объём воды, а резкое потепление ускорило её поступление в реки. Вода практически без потерь быстро пошла в русло, что и привело к резкому подъёму.

Этот эпизод сегодня рассматривают как показательный случай: причины были понятны заранее, а основные проблемы возникли из-за запоздалых решений и сбоев в их исполнении.

