Мошенники играют в доверие, но прокалываются на мелочах: два признака обмана

Система отслеживания мошеннических звонков помогает выявлять подозрительные номера, анализируя статистику звонков. О её точности и возможных погрешностях рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru.

Системы мониторинга, выявляющие мошеннические звонки, становятся всё более популярными. Эти системы оценивают количество звонков с незнакомых номеров, их частоту и другие параметры. Однако, как отметил специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин, система не может давать стопроцентную гарантию.

"Система не может работать безупречно, на 100 процентов. Да, есть действительно погрешности данной системы", — сказал он.

Несмотря на это, система продолжает собирать информацию о каждом номере, анализируя большое количество данных, что делает её эффективной в большинстве случаев.

Однако Сергей Вакулин отметил, что существуют определённые критерии, по которым система может выявить подозрительные номера. Это, например, звонки с зарубежных номеров или звонки через мессенджеры.

В то же время, как подчеркнул специалист, мошенники постоянно совершенствуют свои методы и могут со временем адаптироваться к новым системам защиты.

"Мошенники действительно не дремлют и, соответственно, обходят и эти пути", — отметил Вакулин.

Несмотря на сложность задачи, специалисты по информационной безопасности продолжают работать над оптимизацией системы защиты от мошенничества, чтобы минимизировать ошибки и улучшить её эффективность.

Полная запись программы с Сергеем Вакулиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
