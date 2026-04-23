Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания

Даже в условиях политического напряжения русская культура остаётся востребованной за рубежом, отметила культурный обозреватель Екатерина Кретова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, почему интерес к российским артистам за границей сохраняется.

"Культура всегда являлась таким визитной карточкой на самом деле любой страны. А уж в отношении России даже ненавистники признают, что русская культура — это что-то такое уникальное", — считает Екатерина Кретова.

По её словам, интерес к российским артистам — это не случайный всплеск, а признак более глубокой тенденции. Даже в периоды жёсткого международного противостояния советское кино не исчезало с фестивалей и получало награды. Сегодня, по сути, повторяется похожая история, но уже в новых условиях.

Отдельно она остановилась на успехе фильма "Анора" с участием российских актёров. По её мнению, такие примеры подтверждают устойчивый интерес.

"Это же не случайно, что фильм, в котором были заняты русские артисты, российские артисты, получил Оскар. Об этом тоже стоит задуматься", — сказала Екатерина Кретова.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
