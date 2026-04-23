Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс

Новые методы лечения рака уже сегодня дают шанс тем, кому не помогла стандартная терапия, рассказал заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва Павел Трахтман. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, кому подходит персонализированная терапия и почему она не заменяет классические методы.

Персонализированная медицина — это не универсальная таблетка, а точечный инструмент, который работает далеко не в каждом случае. Препарат создаётся буквально "под пациента" — из его собственного биоматериала формируется индивидуальное лекарство. Но уже на этом этапе возникают ограничения. Чтобы терапия вообще стала возможной, у пациента должен быть тот тип и подтип заболевания, для которого разработана технология, а также достаточное количество биоматериала для создания препарата. Это автоматически сужает круг тех, кто может рассчитывать на такой метод лечения.

Ожидать полной замены традиционных методов лечения не стоит. Как подчеркнул эксперт, классическая терапия по-прежнему остаётся основой онкологической помощи.

"Это совершенно разные больные, совершенно разные вещи, да, и не факт, что многим больным это нужно. Многие больные могут быть вылечены стандартными способами", — отметил Павел Трахтман.

Между тем сегодня примерно 65% пациентов с онкологическими заболеваниями удаётся вылечить традиционными методами. Новые технологии разрабатываются прежде всего для оставшихся 35%.

"Это не панацея. Это не панацея, но это очень важный и значимый шаг вперёд", — подчеркнул эксперт.

Но даже самые современные подходы не лишены рисков. Побочные эффекты остаются неизбежной частью любой терапии, и персонализированные методы — не исключение. Именно поэтому врачи вынуждены тщательно отбирать пациентов: лечение сложное, дорогостоящее и потенциально опасное, а значит должно применяться тогда, когда действительно может дать результат.

При этом Россия, по оценке специалиста, занимает уверенные позиции в этой сфере. Особенно заметен прогресс в разработке онковакцин и клеточных технологий. Отставание от мировых лидеров минимально — всего один-два года, что для современной медицинской науки считается допустимым сроком.

