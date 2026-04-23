Дети выросли на блокбастерах — и потянулись к другому кино: чем так цепляют русские сказки

Современные дети, выросшие на играх и блокбастерах, неожиданно тянутся к фильмам с другим ритмом и смыслом, рассказала культурный обозреватель Екатерина Кретова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила причины этого интереса и оценила перспективы российского кино за рубежом.

Эксперименты с просмотрами показали: интерес к отечественным сюжетам у детей не исчезает даже на фоне яркой зарубежной продукции. Более того, такие истории могут быть понятны и за пределами России.

"Я абсолютно уверена, что это интересно детям, воспитанным не в русской культурной традиции", — считает Екатерина Кретова.

Причина — не в визуальных эффектах и не в бюджете. Дело в более тонкой материи — эмоциональной глубине и "необъяснимой человечности", которая считывается независимо от языка и страны.

Кретова полагает, что интерес к альтернативному киноязыку может усиливаться на фоне усталости от однотипных форматов. Голливуд, при всех его достижениях, постепенно превращает новизну в повторение.

"Я думаю, что сейчас голливудский стандарт при всей его гениальности и при всех его выдающихся качествах немножечко уже приелся, и хочется какого-то другого взгляда на мир", — отметила Екатерина Кретова.

Она также добавила, что развитие интереса к российскому кино во многом зависит от внешних факторов — в частности, от политической ситуации и условий проката. При благоприятном сценарии такие проекты могут выйти на более широкую аудиторию.

Если говорить о жанрах, которые способны "зацепить" зарубежного зрителя, Кретова делает ставку на мелодрамы, лирические комедии и сказки — те формы, где на первый план выходит человеческое, а не эффектное.

Полная запись программы с Екатериной Кретовой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс
Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся
Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
