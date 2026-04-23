Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда

Интерес к российскому кино за рубежом объясняется не модой, а внутренним содержанием, считает культурный обозреватель Екатерина Кретова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, почему именно фильмы из России находят отклик у иностранной аудитории.

Пока кинорынки спорят о санкциях и ограничениях, зритель действует без лишних обсуждений — просто идёт в кино. И выбирает не фестивальные эксперименты, а понятные семейные фильмы и сказки.

По мнению Екатерины Кретовой, это не случайность, а закономерный результат развития индустрии.

Она напомнила, что российский кинематограф прошёл через период подражания западным шаблонам и в итоге выработал собственный стиль.

"Русская культура, она имеет вот такую особенность. Она берёт, ассимилирует в себя какие-то крутые европейские методы, приёмы, принципы, принимает их, берёт себе, а потом, используя эти приёмы, рождает совершенно свои собственные форматы", — считает Екатерина Кретова.

По её оценке, именно сочетание освоенных технологий и национальной специфики стало ключом к интересу зрителей за рубежом. Российское кино освоило жанры, которые раньше получались не так уверенно — от триллеров до семейных историй. Между тем главное отличие от голливудских фильмов — в персонажах.

"Наши артисты не умеют играть по верхнему слою. В российском кино обязательно будет персонаж, про которого можно рассказать историю, про которого можно копнуть глубже", — отметила Екатерина Кретова.

Именно эта глубина, по её мнению, сближает российское кино с австралийским и канадским, где также ценится психологическая проработка героев. Зрителю важно не только понимать, когда смеяться или переживать, но и видеть в героях сложность, близкую к реальной жизни.

"Они ищут кинематограф, который, с одной стороны, просто воспринимается. Но при этом хочется, чтобы персонажи были непростыми, чтобы они были, как в жизни, более сложными и более глубокими", — сказала Екатерина Кретова.

