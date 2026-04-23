Лекарство от рака собирают под каждого пациента: когда терапия дойдёт дойдёт до всех нуждающихся

Клеточные биомедицинские препараты — индивидуально создаваемые лекарства на основе клеток пациента — постепенно становятся доступнее в России, заявил заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва Павел Трахтман. В эфире программы "Точка зрения" Pravda.Ru он объяснил, как будет работать государственное финансирование таких методов, и кому они действительно показаны.

Высокотехнологичная медицина не работает по принципу "каждой поликлинике по препарату". Такие лекарства требуют сложного производства и точной "настройки" под конкретного пациента. Поэтому, как поясняет эксперт, их применение сосредоточено в крупных специализированных центрах.

"Это будет в специализированных центрах, потому что технология изготовления подобных клеточных биомедицинских препаратов очень и очень сложна. Навряд ли этот метод терапии может быть масштабирован до уровня любого лечебного учреждения", — отметил Павел Трахтман.

Ключевой барьер долгое время был не только технологическим, но и финансовым. Производство таких препаратов стоит дорого, и до недавнего времени пациентам и врачам приходилось искать альтернативные источники финансирования. Сейчас ситуация начала меняться.

"На сегодняшний день мы можем ответственно сказать, что государство готово оплачивать производство данных видов терапии, что без сомнения, значительно увеличит её доступность", — сказал Павел Трахтман.

Это не означает, что лечение станет универсальным. Речь идёт о строго показанных случаях: персонализированная медицина предполагает, что препарат создаётся под конкретного пациента и его заболевание. Но для тех, кому такая терапия действительно необходима, барьер стоимости постепенно снимается.

При этом инфраструктура пока не поспевает за научным прогрессом. Центров не хватает, хотя их активно строят: новые площадки появляются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других городах. По словам эксперта, специалистов в стране достаточно — проблема именно в производственных мощностях.

"Я думаю, что в течение следующих, может быть, двух ближайших лет будет построено достаточное количество производственных мощностей. Для того, чтобы обеспечить всех нуждающихся данными видами терапии", — считает Павел Трахтман.

Полная запись программы с Павлом Трахтманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Голливуд аплодирует, пока политики спорят: почему российские актёры оказались в центре внимания
Новая терапия против рака — не волшебная таблетка: кому она действительно даёт шанс
Дети выросли на блокбастерах — но потянулись к другому кино: чем так цепляют русские сказки
Иностранцы переключились на российское кино: в героях нашли то, чего никогда не было у Голливуда
Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха
