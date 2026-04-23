Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха

Правда ТВ » Точка зрения

Персонализированное лечение рака уже применяется в России и даёт результаты, заявил заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва Павел Трахтман. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, как новые технологии позволяют "переобучить" иммунитет для борьбы с опухолью.

Онкология постепенно уходит от универсальных схем лечения — теперь врачи всё чаще работают под конкретного пациента. Лекарство создаётся буквально из собственных клеток человека или его генетического материала.

"Мы можем сделать "лекарственный" препарат из клеток или из генетического материала, который будет эффективен в отношении болезни, развившейся у конкретного человека", — отметил Павел Трахтман.

Суть проста: опухоль умеет маскироваться и уходить от иммунного ответа. Новые методы позволяют обойти этот "камуфляж" и направить защитные силы организма прямо на цель. Фактически иммунитет "перенастраивают", чтобы он снова начал распознавать и уничтожать раковые клетки.

"Мы получили в свои руки механизм, который позволяет перепрограммировать иммунитет, создать искусственно клетки", — сказал Павел Трахтман.

В основе — CAR-T терапия: технология, при которой клетки пациента модифицируются и возвращаются в организм уже "обученными" находить и уничтожать раковые клетки. Этот метод уже применяется в России, в том числе при лечении острого лимфобластного лейкоза у детей и лимфом.

За несколько лет через такую терапию прошли сотни пациентов. Параллельно развивается ещё одно направление — персонализированные онковакцины. Пока они находятся на стадии клинических исследований и говорить о результатах рано.

"С CAR-T терапией уже накоплен довольно большой клинический материал. И мы можем с уверенностью говорить, что этот метод является ещё одним шагом вперёд по борьбе с раком", — считает Павел Трахтман.

Главное отличие новых подходов — точечное воздействие. Лечение бьёт по опухоли, почти не задевая здоровые ткани. Это снижает токсичность и расширяет круг пациентов, которым можно помочь.

Полная запись программы с Павлом Трахтманом будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.