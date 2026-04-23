Рак теряет маскировку: как клетки пациента превращают в оружие, которое бьёт без промаха

Персонализированное лечение рака уже применяется в России и даёт результаты, заявил заведующий отделением трансфузиологии ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачёва Павел Трахтман. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт рассказал, как новые технологии позволяют "переобучить" иммунитет для борьбы с опухолью.

Онкология постепенно уходит от универсальных схем лечения — теперь врачи всё чаще работают под конкретного пациента. Лекарство создаётся буквально из собственных клеток человека или его генетического материала.

"Мы можем сделать "лекарственный" препарат из клеток или из генетического материала, который будет эффективен в отношении болезни, развившейся у конкретного человека", — отметил Павел Трахтман.

Суть проста: опухоль умеет маскироваться и уходить от иммунного ответа. Новые методы позволяют обойти этот "камуфляж" и направить защитные силы организма прямо на цель. Фактически иммунитет "перенастраивают", чтобы он снова начал распознавать и уничтожать раковые клетки.

"Мы получили в свои руки механизм, который позволяет перепрограммировать иммунитет, создать искусственно клетки", — сказал Павел Трахтман.

В основе — CAR-T терапия: технология, при которой клетки пациента модифицируются и возвращаются в организм уже "обученными" находить и уничтожать раковые клетки. Этот метод уже применяется в России, в том числе при лечении острого лимфобластного лейкоза у детей и лимфом.

За несколько лет через такую терапию прошли сотни пациентов. Параллельно развивается ещё одно направление — персонализированные онковакцины. Пока они находятся на стадии клинических исследований и говорить о результатах рано.

"С CAR-T терапией уже накоплен довольно большой клинический материал. И мы можем с уверенностью говорить, что этот метод является ещё одним шагом вперёд по борьбе с раком", — считает Павел Трахтман.

Главное отличие новых подходов — точечное воздействие. Лечение бьёт по опухоли, почти не задевая здоровые ткани. Это снижает токсичность и расширяет круг пациентов, которым можно помочь.

