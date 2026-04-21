Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут

Китай сегодня стал точкой притяжения для автопутешественников, утверждает учредитель и идеолог компании "Авторазум", обладатель рекорда Гиннесса за самое длинное автомобильное путешествие в рамках одной страны Алексей Симакин. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru он рассказал, чем именно страна удивляет опытных водителей, и почему некоторые регионы России лучше не осваивать на колесах.

"Китай действительно впереди планеты всей. То есть такие технологии, такие развязки, такие дороги", — отметил Алексей Симакин.

Он добавил, что если раньше внимание автолюбителей было приковано к США, то сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас в Америке скучно, на машине смотреть нечего. А вот в Китае там есть на что посмотреть", — сказал Алексей Симакин.

Путешественник подчеркнул, что с введением безвизового режима количество поездок в Китай выросло: маршруты постоянно дорабатываются, а каждая новая поездка приносит свежие впечатления.

При этом не все популярные направления подходят для автопутешествий. Например, Камчатка, несмотря на свою природную уникальность, не рассчитана на длинные автомобильные маршруты.

"Там полторы дороги, и ехать там по большому счёту некуда. Там надо летать на вертолёте", — считает Алексей Симакин.

Он отметил, что ключевые точки региона — Курильское озеро и Долина гейзеров — доступны только с воздуха, но рекомендовал к посещению.

Также эксперт упомянул менее популярные направления. В частности, Намибию он назвал неожиданно комфортной для путешествий благодаря хорошим дорогам и развитой инфраструктуре, несмотря на низкую плотность населения.

