В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы

Падение доверия к проевропейским силам в Болгарии оказалось куда глубже, чем просто результат выборов, отметил главный редактор novinata. bg Недялко Тенев. О том, что стоит за этим политическим сдвигом, он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Недавние результаты выборов показали: партии, которые долго считались "европейским ядром" болгарской политики, ощутимо просели. По оценке Недялко Тенева, причина не в одном факторе, а в накопившемся недоверии.

Эксперт напомнил, что последняя коалиция, где участвовали силы, связанные с Бойко Борисовым, вызвала сильное раздражение у общества. Протесты стали сигналом, который, по его словам, власть проигнорировала.

Отдельный узел — внешняя политика. Тенев указывает: значительная часть болгарского общества не разделяет одностороннюю линию, которую транслируют политики и СМИ.

"Знаете ли, у нас большой процент людей, они поддерживает хорошие связи с Россией и русским народом", — считает Недялко Тенев.

Именно это несоответствие между настроениями общества и линией парламентских партий стало точкой разрыва. В результате избиратель начал искать альтернативу — не обязательно радикальную, но хотя бы отличающуюся от прежнего курса.

Тенев также обратил внимание на медийную картину: аудитория все чаще не доверяет официальной повестке, если она кажется однобокой.

"Видите ли, у нас всех политиков и тоже большая часть СМИ могут сказать, они только представляют одну сторону", — сказал Недялко Тенев.

Таким образом, снижение поддержки проевропейских партий выглядит не случайностью, а логичным итогом накопленных противоречий между обществом и властями.

