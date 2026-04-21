Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни

Путешествие по Индии может стать настоящим культурным испытанием даже для опытных автопутешественников, отметил учредитель и идеолог компании компании "Авторазум", обладатель рекорда Гиннесса за самое длинное автомобильное путешествие в рамках одной страны Алексей Симакин. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru эксперт рассказал, как поездка по штату Раджастхан меняет взгляд на жизнь и привычные ценности.

Индия не вписывается в привычные европейские рамки — и именно это, по словам Алексея Симакина, становится главным открытием для путешественников. Сам он совершил поездку по Раджастхану на внедорожнике Mercedes-Benz, что только усилило ощущение разрыва между технологичным комфортом и уличной реальностью Индии. Однако главное испытание оказалось не в дороге, а в восприятии.

"На тебя смотрят, как на инопланетянина, и ты выглядываешь и смотришь на них, как тоже непонятно на кого […]. И нам европейцам достаточно сложно со своим мерилом, со своими ценностями вот понять вообще, а как они живут? А почему они такие бедные? А у них совершенно другие ценности […]. Полтора миллиарда индусов так живут и живут счастливо и счастливее многих европейцев", — рассказал Алексей Симакин.

Именно такие поездки, уверен эксперт, помогают избавиться от узкого взгляда на мир. Погружение в чужую культуру через дорогу, людей и быт становится не просто путешествием, а способом расширить границы собственного мышления.

