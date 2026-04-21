Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Комфорт против реальности: поездка по Индии заставляет пересмотреть ценности за считанные дни

Путешествие по Индии может стать настоящим культурным испытанием даже для опытных автопутешественников, отметил учредитель и идеолог компании компании "Авторазум", обладатель рекорда Гиннесса за самое длинное автомобильное путешествие в рамках одной страны Алексей Симакин. В эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru эксперт рассказал, как поездка по штату Раджастхан меняет взгляд на жизнь и привычные ценности.

Индия не вписывается в привычные европейские рамки — и именно это, по словам Алексея Симакина, становится главным открытием для путешественников. Сам он совершил поездку по Раджастхану на внедорожнике Mercedes-Benz, что только усилило ощущение разрыва между технологичным комфортом и уличной реальностью Индии. Однако главное испытание оказалось не в дороге, а в восприятии.

"На тебя смотрят, как на инопланетянина, и ты выглядываешь и смотришь на них, как тоже непонятно на кого […]. И нам европейцам достаточно сложно со своим мерилом, со своими ценностями вот понять вообще, а как они живут? А почему они такие бедные? А у них совершенно другие ценности […]. Полтора миллиарда индусов так живут и живут счастливо и счастливее многих европейцев", — рассказал Алексей Симакин.

Именно такие поездки, уверен эксперт, помогают избавиться от узкого взгляда на мир. Погружение в чужую культуру через дорогу, людей и быт становится не просто путешествием, а способом расширить границы собственного мышления.

Полная запись программы с Алексеем Симакиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
Автопутешественникам пора менять курс: Китай показал уровень, после которого другие страны меркнут
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
В Болгарии просели проевропейские партии: причина оказалась глубже политической борьбы
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.