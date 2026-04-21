Нефтедоллар хоронят каждый год: что не даёт другим валютам перехватить игру

Доллар в нефтяной торговле не сдаст позиции резко, но постепенно будет терять часть влияния, считает генеральный директор аудиторской группы "2К" Тамара Касьянова. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru она объяснила, как и почему идёт процесс дедолларизации.

Разговоры о скором крахе нефтедоллара преувеличены. Объёмы сделок в альтернативных валютах растут, но этот процесс остаётся постепенным и ограниченным. Переход к юаню и другим валютам подпитывается сразу несколькими факторами: напряжённостью в Персидском заливе, санкционной политикой и изменением торговых потоков. Россия уже частично продаёт энергоресурсы в альтернативных валютах, а Китай как крупнейший покупатель пытается продвинуть юань.

Однако слом системы, выстроенной десятилетиями, — это не вопрос пары лет.

"Я не думаю, что это может произойти быстро […] это когда-то, может быть, и произойдёт, но, наверное, не при нашей жизни", — отметила Тамара Касьянова.

После Бреттон-Вудской системы нефть традиционно продаётся за доллары. Эта модель держится на доверии к американской экономике и сложившейся финансовой системе, поэтому доллар по-прежнему остаётся основной валютой.

"Доллар будет колебаться, в какой-то момент укрепляться, в какой-то момент терять свои позиции, но это естественные процессы", — говорит эксперт.

Полная запись программы с Тамарой Касьяновой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
