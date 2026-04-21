США переводят влияние в энергетику: как ресурсы становятся инструментом давления

США стремятся закрепить контроль над ключевыми энергетическими ресурсами, чтобы сохранить глобальное влияние, заявил военный эксперт, политолог, профессор, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru эксперт разобрал, как Вашингтон использует энергоресурсы в своей политике.

Версия о том, что внешнюю политику США формируют отдельные лоббистские группы, по мнению эксперта, не выдерживает критики. Он считает, что решения принимаются исходя из долгосрочных стратегических интересов государства.

"В Америке есть свои геополитические интересы. Они выражаются в том, и я попытаюсь аргументировать это, что они хотят взять под контроль главные на сегодняшний день энергетические ресурсы, потому что и искусственный интеллект, и развитие цифры — всё требуют энергетики", — отметил Алексей Подберёзкин.

Эксперт подчеркивает, что энергетика становится базой для развития технологий и промышленности. Контроль над нефтью и газом позволяет влиять на экономику других стран.

"Если американцы будут держать руку на этом кране и регулировать, они могут очень сильно влиять на производственные возможности быстроразвивающейся экономики", — считает Алексей Подберёзкин.

В первую очередь речь идет о Китае и Индии, которые зависят от поставок энергоресурсов. Возможность регулировать эти потоки дает США инструмент давления на конкурентов.

Отдельно Подберёзкин отметил, что в мировой экономике усиливается роль стран и объединений вне западного блока.

"Этот процесс достаточно объективно идёт. Понимаете, изменение соотношения мировых сил идёт к тому, вот сейчас уже там, страны БРИКС уже по своей экономической мощи превосходят страны [Большой] семёрки", — сказал Алексей Подберёзкин.

Он добавил, что США будут противодействовать любым инициативам, способным ослабить позиции доллара и усилить альтернативные экономические союзы.

