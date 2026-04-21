Болгария взяла курс на евро — и потеряла спокойствие: первый счёт уже выставлен

Рост цен после подготовки к еврозоне стал тревожным сигналом для Болгарии, отметил главный редактор novinata. bg Недялко Тенев. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он рассказал, как внутренняя политика и внешние связи страны переплетаются в один узел.

Переход к евро в Болгарии обсуждали давно, но последствия, по словам эксперта, оказались болезненными для людей.

"Все цены вышли. То есть выросли, да, сразу? Выросли. Выросли, потому что, когда мы подавали документы для Еврозоны, большая часть людей знала, что мы не готовы быть членами еврозоны", — отметил Недялко Тенев.

Попытки остановить процесс через референдум не увенчались успехом. Политическое окно закрылось, и теперь, как считает эксперт, обратного движения уже не будет. Страна фактически приняла новый курс, даже если общество к нему не готово.

Параллельно усиливаются дискуссии о внешнеэкономических связях страны. Болгария остаётся в ЕС и НАТО, однако вопрос энергетики подталкивает к обсуждению сотрудничества с Россией. Ключевую роль здесь играет нефтепереработка и зависимость от поставок сырья.

При этом тема Украины остаётся непростой. С одной стороны, оборонная отрасль приносит стране доход, с другой — власти действуют осторожно и не спешат с резкими решениями. Эксперт указывает, что резких шагов пока ждать не стоит.

"Он [Румен Радев] будет отказывать помощи Украине, но не будет вмешиваться, если европейский политик хочет взять либо какое-то решение про Украину", — считает Недялко Тенев.

Полная запись программы с Недялко Теневым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
