Едут за перезагрузкой — попадают в цеха: как Белоруссия уводит туристов с привычных маршрутов

Белоруссия стремительно превращает свою историю и промышленность в точки притяжения для туристов, отметил учредитель и идеолог компании "Авторазум" Алексей Симакин. Эксперт рассказал о новых маршрутах и форматах путешествий в эфире программы "Нам по пути" на Pravda.Ru.

По наблюдениям Алексея Симакина, страна развивает не только классические достопримечательности, но и активно восстанавливает историческое наследие. Там, где ещё недавно были руины, сегодня уже встречают туристов восстановленные замки и благоустроенные территории.

"Я вот сейчас был в городе Новогрудок, там восстанавливают Новогрудский замок очень активно", — отметил Алексей Симакин.

Отдельное направление — промышленный туризм. Белорусские предприятия не просто работают, а превращаются в экскурсионные площадки.

"Я был на экскурсии на БелАЗе, и могу сказать, что это очень интересно. То есть сначала музей, потом цеха, потом выставка всей этой техники", — рассказал эксперт.

Туристическая карта расширяется и за счёт других форматов: от казино-туризма до шопинга. В стране продолжают работать международные бренды, что делает поездки привлекательными для тех, кто хочет совместить отдых с покупками.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
