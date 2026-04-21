Юань подбирается к нефти: массовый переход внезапно упёрся в предел

Расчёты за нефть постепенно уходят от доллара, но говорить о резкой смене лидера пока рано, считает генеральный директор аудиторской группы "2К" Тамара Касьянова. Эксперт объяснила, как меняется валютный баланс на нефтяном рынке, в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Мировая нефтяная торговля медленно, но упрямо уходит от полной зависимости от доллара. Всё чаще страны пробуют рассчитываться за нефть в других валютах, в том числе в юанях, но этот процесс развивается без резких скачков.

Тамара Касьянова отмечает, что говорить о массовом переходе пока рано: такие расчёты будут расти постепенно и точечно. Страны Персидского залива уже активно торгуют с Китаем, на который приходится до 40% поставок нефти. Причина не только в экономике, но и в политике. Давление санкций и нестабильность в регионе вынуждают искать альтернативы доллару. Китай, в свою очередь, настойчиво продвигает юань как инструмент расчётов.

"Многие страны идут по этому пути и таким образом поддерживают китайскую валюту, а Китай давно претендует на то, чтобы юань стал второй резервной валютой", — считает эксперт.

При этом доллар сдаёт позиции не обвально, а скорее "по капле". Даже при благоприятном сценарии доля альтернативных валют в нефтяных расчётах останется ограниченной.

"В лучшем случае это не будет больше чем 10-15 процентов от валютных операций в долларах за нефть", — сказала Тамара Касьянова.

Расширение использования юаня в расчётах за нефть возможно, но не является гарантированным. Если США не предложат партнёрам выгодные условия, страны Ближнего Востока могут активнее переходить на такие расчёты. При этом полный отказ от доллара маловероятен из-за его значимой роли в мировой финансовой системе.

Полная запись программы с Тамарой Касьяновой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.