Оманский залив подаёт тревожный сигнал: захват судна стал репетицией куда более жёсткого сценария

Захват иранского судна в Оманском заливе показывает, что противостояние США и Ирана остаётся незавершённым, отметил военный эксперт, политолог, профессор, директор Центра военно-политических проблем Алексей Подберёзкин. В эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru он объяснил, почему подобные инциденты могут повторяться.

История с задержанием иранского судна американскими силами — это не разовая акция, а показатель того, что напряжение никуда не исчезло. Стороны продолжают действовать осторожно, но при этом демонстрируют готовность к жёстким шагам.

"На самом деле, это просто иллюстрация того, что вся эта история не закончена ни в коей мере, ни для США, ни для Ирана, ни для других стран", — сказал Алексей Подберёзкин.

Эксперт обращает внимание, что ни одна из сторон не добилась своих целей. США потратили значительную часть ресурсов, а Иран, несмотря на удары, сохранил заметный военный потенциал.

"А стратегические цели их, прежде всего, это геополитические цели, — взять под контроль этот регион углеводорода", — отметил Алексей Подберёзкин.

Однако добиться полного контроля над ключевыми маршрутами, включая Ормузский пролив, Вашингтону не удалось.

При этом напряжённость в регионе пока не привела к резкому скачку цен на нефть, что говорит о наличии запасов и готовности стран переждать развитие конфликта.

Полная запись программы с Алексеем Подберёзкиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Новости Все >
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Камера щёлкает — и вас уже ждут: как в Беларуси штрафы находят водителя быстрее навигатора
Политический разворот в Болгарии: как Радев превратил усталость от выборов в 131 мандат
Политический разворот в Болгарии: как Радев превратил усталость от выборов в 131 мандат
Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу
Полмиллиона молодых специалистов уезжают каждый год: что выталкивает их за границу
Не каждое детское устройство защищает: в машине реально работают только эти два варианта
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
Едете в Беларусь без этой карты — готовьте кошелёк: камеры уже считают штрафы автоматически
