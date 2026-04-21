Политический разворот в Болгарии: как Радев превратил усталость от выборов в 131 мандат

Победа партии бывшего президента Румена Радева стала редким случаем для Болгарии, где годами правили коалиции, отметил главный редактор novinata. bg Недялко Тенев. О причинах резкого политического разворота и ожиданиях от новой власти он рассказал в эфире программы "Точка зрения" на Pravda.Ru.

Болгарская политика долго находилась в состоянии неопределенности, когда правительство формировалось на основе временных коалиций между разными партиями, что не давало стабильности и результатов. Это привело к частым выборам и ощущению, что ситуация не меняется. На этом фоне Румен Радев сделал ставку на ясную и четкую программу, что оказалось удачным шагом.

"Первое, что бывший президент Радев сделал — он сделал шаг к людям, потому что у нас сейчас очень большие проблемы с коррупцией и судебная система", — сказал Недялко Тенев.

По его мнению, избиратели устали от бесконечных выборов и нестабильности. Радев пришёл с обещанием навести порядок — без сложных конструкций и компромиссов, которые раньше только тормозили решения.

"До сих пор он был президент, и он имел очень большой рейтинг, всё-всё страна, она поддерживала его, и люди имели надежду, что он может променяет ситуацию на нашу сторону", — отметил эксперт.

Дополнительным фактором стала внешняя политика. Радев сделал акцент на самостоятельности Болгарии и необходимости выстраивать отношения с разными центрами силы, включая Россию. Это оказалось близко значительной части общества.

"Они держат глубоко в сердце хорошие чувства к русскому народу. И это повлияло очень-очень сильно для выборных результатов президента Радева", — считает Тенев.

В итоге партия "Прогрессивная Болгария" получила 131 мандат — полноценное большинство, которого страна не видела с конца 90-х.

Полная запись программы с Недялко Теневым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
